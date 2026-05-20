L’ex bocciodromo, costruito negli anni Ottanta, necessita di un intervento di ristrutturazione del tetto, che presenta danni significativi. Nonostante siano stati eseguiti interventi di manutenzione nel corso degli anni, l’accumulo di problemi ha portato infiltrazioni d’acqua frequenti. La struttura sarà riqualificata e destinata a ospitare le sedi di Auser e della Pro loco, con lavori di riparazione già programmati. La situazione richiede un intervento urgente per garantire la stabilità e l’utilizzo degli spazi.

La manutenzione effettuata regolarmente nel tempo, la struttura risale agli anni Ottanta, non è stata sufficiente a evitare danni importanti soprattutto a carico del tetto, dal quale l’acqua piovana si infiltra in modo sistematico. L’amministrazione comunale di Garlasco ha affidato i lavori di manutenzione straordinaria e di rifacimento del tetto di quello che un tempo è stato il bocciodromo situato in via Duse. Non è solo un intervento ai fini conservativi perché, dopo la cessazione delle attività sportive, l’amministrazione ha deciso di riutilizzare l’immobile che diventerà la nuova sede dell’Auser da una parte e della Pro Loco dall’altra, due associazioni particolarmente attive nel tessuto sociale cittadino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tetto da rifare all’ex bocciodromo. Sarà la sede di Auser e Pro loco

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