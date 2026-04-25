La Pro Loco si riorganizza | programma estivo definito e sede nuova in arrivo

La Pro Loco di Viconovo ha recentemente rinnovato le proprie cariche sociali e definito il programma delle attività estive. La associazione si sta preparando per la nuova stagione, con un’attenzione particolare alla riorganizzazione e alla sede che sarà spostata in una nuova sede. Le riunioni sono in corso per pianificare eventi e iniziative destinate a coinvolgere la comunità locale durante l’estate.

Sono settimane di preparazione queste per la pro loco Viconovo che ha rinnovato da poco le proprie cariche sociali, confermando la volontà, anche nel nuovo mandato, di dare continuità al lavoro svolto negli ultimi anni e di rafforzare ulteriormente le attività rivolte alla comunità.Iscriviti al.🔗 Leggi su Ferraratoday.it The Hidden Success Habits of Billionaires and Champions in 3 Hours Notizie correlate Taglio del nastro per la nuova sede della Pro LocoDomenica 15 marzo alle 11 la comunità di Saonara è invitata dalla Pro Loco per l’inaugurazione ufficiale della nuova sede sociale in via Bachelet, 12. Il maltempo non cambia i piani, inaugurata la sede Pro Loco di San Vito dei NormanniLa sede messa a disposizione, per una curiosa coincidenza, era già stata una “Pro Loco” in un film del 2009, quando Sergio Rubini girò “L’uomo nero”... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Pro loco e altri enti del Terzo settore, le nuove regole per l’organizzazione di eventi; Nasce Bota ad Cool: la Pro Loco si inventa un gioco per sostenere le attività locali; A Calizzano si rinnova il direttivo della Pro loco: Lorenzo Gazzano eletto presidente; Un anno di Pro Loco: L'Unpli della provincia di Ancona ricorda iniziative e successi presenti e futuri. EVENTI ESTIVI A CESANA, INCONTRO CON LA PRO LOCOCESANA TORINESE – Il Comune di Cesana Torinese informa che è stata convocata l'assemblea ordinaria dei soci della Pro Loco Cesana Torinese - Pro Young, in programma lunedì 27 aprile 2026 presso la sal ... valsusaoggi.it Sernaglia, pranzo solidale della Pro Loco per le case di Vidor e SoligoPer il terzo anno consecutivo invitati ospiti, operatori e volontari delle realtà di Vidor e Soligo SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA – Una giornata di convivialità e sostegno concreto alle realtà che si occu ... nordest24.it Roberto Sbriccoli. SoulProdMusic · Motivational Epic Music. Back to Campi... Pro loco Campi... A due settimane dall'Ultratrail della Lenticchia, vi diamo una grande notizia per tutti gli amanti del trail! Avremo l'immenso piacere di avere un ospite d’eccezione: - facebook.com facebook