Taglio del nastro per la nuova sede della Pro Loco

Domenica 15 marzo alle 11, la Pro Loco di Saonara organizza l’inaugurazione della nuova sede sociale in via Bachelet, 12. La comunità locale è invitata a partecipare all’evento per scoprire il nuovo spazio dedicato alle attività associative e agli incontri pubblici. L’apertura ufficiale si svolge nel rispetto del programma stabilito dalla Pro Loco.

Domenica 15 marzo alle 11 la comunità di Saonara è invitata dalla Pro Loco per l’inaugurazione ufficiale della nuova sede sociale in via Bachelet, 12. Un traguardo che arriva dopo un importante percorso di riqualificazione che ha visto una sinergia esemplare tra l’amministrazione comunale e i volontari. La nuova struttura è il frutto di un costruttivo gioco di squadra: l’amministrazione comunale ha curato gli interventi di manutenzione straordinaria, garantendo la sicurezza e la riqualificazione dell'immobile, mentre i volontari del direttivo Pro Loco si sono spesi in prima persona per i lavori ordinari, l'allestimento e la cura degli interni, rendendo gli spazi funzionali e accoglienti. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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