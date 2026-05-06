S tasera su Canale 5 alle 21.20 prosegue il Tim Battiti Live Spring 2026, versione primaverile del celebre show musicale. Alla conduzione, dalla suggestiva piazza Trento e Trieste di Ferrara, c’è Michelle Hunziker con la partecipazione di Alvin. Tantissimi gli artisti che si esibiranno: da Sayf a Geolier fino a Francesco Gabbani e Clara. Sal Da Vinci a “Domenica In”: «L’amore è un mestiere, ed è un dovere insegnarlo ai figli» X Leggi anche › “Tim Battiti” ricomincia stasera con la versione “Live Spring”: le hit della primavera Tim Battiti Live Spring 2026 in tv: scaletta cantanti puntata 6 maggio a Ferrara. La scaletta di Tim Battiti Live Spring offre come di consueto la migliore musica del panorama italiano e internazionale.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Secondo appuntamento su Canale 5 con "Battiti Live Spring", spin-off primaverile dello show musicale estivo

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Panoramica sull’argomento

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Tim Battiti Live Spring 2026, stasera in tv: cantanti e scaletta della seconda puntataLa seconda puntata di Tim Battiti Live Spring 2026 va in onda mercoledì 6 maggio alle 21.30 su Canale 5. Lo show musicale è visibile anche, in diretta streaming e on demand, sulla piattaforma ... today.it

Tim Battiti Live Spring, seconda puntata mercoledì 6 maggio su Canale 5: J-Ax, Gabbani, The Kolors, Raf e Gemelli Diversi sul palco di FerraraTim Battiti Live Spring seconda puntata mercoledì 6 maggio su Canale 5 da Ferrara: J-Ax, Gabbani, The Kolors, Raf, Gemelli Diversi, Elettra Lamborghini e oltre 20 artisti ... lifestyleblog.it

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