Da stasera su Canale 5 Battiti Live Spring spin-off primaverile dello show musicale estivo

Da iodonna.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I l celebre show musicale torna stasera su Canale 5 alle 21.20 con la versione primaverile, il Tim Battiti Live Spring 2026. Alla conduzione, dalla suggestiva piazza Trento e Trieste di Ferrara, c’è Michelle Hunziker  con la partecipazione di  Alvin. Tantissimi gli artisti che si esibiranno: da Sayf a Geolier fino a Serena Brancale insieme a Levante e Delia. Michelle Hunziker festeggia i 49 anni con la sé bambina: «Ma da grande sarò felice?» X Leggi anche › Michelle Hunziker e Giulio Berruti, è davvero amore: le foto dal Lago di Como Tim Battiti Live Spring 2026 in tv: scaletta cantanti puntata 29 aprile a Ferrara. La scaletta del Tim Battiti Live Spring offre come di consueto la migliore musica del panorama italiano e internazionale.🔗 Leggi su Iodonna.it

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© Iodonna.it - Da stasera su Canale 5 "Battiti Live Spring", spin-off primaverile dello show musicale estivo

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