I l celebre show musicale torna stasera su Canale 5 alle 21.20 con la versione primaverile, il Tim Battiti Live Spring 2026. Alla conduzione, dalla suggestiva piazza Trento e Trieste di Ferrara, c’è Michelle Hunziker con la partecipazione di Alvin. Tantissimi gli artisti che si esibiranno: da Sayf a Geolier fino a Serena Brancale insieme a Levante e Delia. Michelle Hunziker festeggia i 49 anni con la sé bambina: «Ma da grande sarò felice?» X Leggi anche › Michelle Hunziker e Giulio Berruti, è davvero amore: le foto dal Lago di Como Tim Battiti Live Spring 2026 in tv: scaletta cantanti puntata 29 aprile a Ferrara. La scaletta del Tim Battiti Live Spring offre come di consueto la migliore musica del panorama italiano e internazionale.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Da stasera su Canale 5 "Battiti Live Spring", spin-off primaverile dello show musicale estivo

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Tim Battiti Live Spring, la scaletta dei cantanti sul palco con Michelle Hunziker e Alvin stasera su Canale 5Stasera, mercoledì 29 aprile, in prima serata su Canale 5 c'è il primo appuntamento di Tim Battiti Live Spring, lo show musicale che riempie le piazze ... fanpage.it

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Al via dal 29 aprile su Canale 5 #TIMBattitiLiveSpring con Michelle Hunziker e Alvin. Sul palco Geolier, Annalisa, Fedez, Emma e tanti altri x.com