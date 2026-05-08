Un cittadino tunisino è stato denunciato a Rimini per aver dichiarato una falsa età al fine di ricevere benefici destinati ai minori. La truffa ha coinvolto anche un caso a Genova, dove si sospetta che abbia adottato lo stesso stratagemma. In totale, sono state accertate richieste di aiuti per circa 50mila euro. Le autorità hanno avviato le indagini per verificare eventuali altri casi simili.

È stato denunciato un cittadino tunisino per false attestazioni sull’identità personale e truffa aggravata ai danni dello Stato, dopo aver dichiarato una falsa età per accedere ai benefici riservati ai minori stranieri non accompagnati. L’uomo, giunto in Italia circa tre anni fa, avrebbe fornito generalità non veritiere sia a Genova che a Rimini, come emerso dagli accertamenti della Polizia di Stato. Il percorso del cittadino tunisino Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio quando il cittadino tunisino si è presentato agli sportelli dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Rimini per richiedere la Protezione Internazionale.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Tunisino si finge minore a Genova e a Rimini ricevendo dallo Stato aiuti per 50mila euro: denunciato

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