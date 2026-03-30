Un ragazzo di 17 anni, residente nella provincia di Pescara, è stato arrestato con l’accusa di terrorismo, propaganda razzista e diffusione di materiale pericoloso. Le forze dell’ordine hanno effettuato anche perquisizioni in diverse località, inclusa Arezzo. L’indagine ha portato al fermo dopo approfondimenti sui contenuti condivisi dal giovane sui social network.

Un 17enne pescarese è stato arrestato con accuse legate al terrorismo, propaganda razzista e diffusione di materiale pericoloso. L’operazione, condotta dai Carabinieri, ha coinvolto Abruzzo, Emilia-Romagna, Umbria e Toscana. Il giovane avrebbe reperito e condiviso manuali per la costruzione di armi, esplosivi e sostanze chimiche pericolose, oltre a istruzioni per sabotaggi di servizi pubblici. Tra i contenuti anche indicazioni sulla produzione di esplosivi e armi realizzabili con stampanti 3D. Le indagini hanno rivelato collegamenti con ambienti estremisti online di matrice neonazista e suprematista, nonché l’intenzione di compiere una strage in ambito scolastico. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Terrorismo, arrestato 17enne: perquisizioni anche ad Arezzo

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