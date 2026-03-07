Marano agguato in strada | ucciso un uomo in pieno giorno terrore tra la gente

Un uomo è stato ucciso in strada a Marano, in via Svizzera, nel centro della città. L'episodio è avvenuto durante il giorno e ha creato scompiglio tra i passanti. La polizia è intervenuta sul posto per le indagini e per raccogliere eventuali testimonianze. Nessun’altra informazione è stata diffusa finora sui motivi o sui responsabili dell’omicidio.