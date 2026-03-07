Marano agguato in strada | ucciso un uomo in pieno giorno terrore tra la gente
Un uomo è stato ucciso in strada a Marano, in via Svizzera, nel centro della città. L'episodio è avvenuto durante il giorno e ha creato scompiglio tra i passanti. La polizia è intervenuta sul posto per le indagini e per raccogliere eventuali testimonianze. Nessun’altra informazione è stata diffusa finora sui motivi o sui responsabili dell’omicidio.
San Giovanni a Teduccio, agguato in pieno giorno: uomo ucciso a colpi di pistola in stradaKiller in azione in pieno giorno nella periferia orientale del capoluogo partenopeo.
Leggi anche: Agguato a Napoli, uomo ucciso in pieno giorno dai killer a San Giovanni a Teduccio
Agguato in strada a San Giovanni a Teduccio. La vittima legata al clan RinaldiSalvatore De Marco, 34 anni, crivellato da diversi colpi. Era parente di esponenti di spicco della cosca in guerra con i Mazzarella ... rainews.it
Agguato in strada: 34enne crivellato da diversi colpi d'arma da fuoco (NOME)Killer in azione a due passi da una scuola. La vittima legata al clan. Sul caso lavora senza sosta la Squadra Mobile ... zoom24.it