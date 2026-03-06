Allarme bomba scatta l’evacuazione | terrore in italia proprio lì

Durante la mattinata al Palazzo di Giustizia di Milano si è verificata un'evacuazione di emergenza a causa di una segnalazione di bomba. Le forze dell’ordine hanno attivato i protocolli di sicurezza e hanno avviato le operazioni di verifica. La zona è stata isolata e le persone sono state fatte uscire in modo ordinato. Nessuna conferma ufficiale sulla natura dell’allarme o sui responsabili.

Momenti di forte apprensione nella mattinata al Palazzo di Giustizia di Milano, dove una segnalazione improvvisa ha fatto scattare un allarme bomba con l’attivazione immediata dei protocolli di sicurezza. La comunicazione è arrivata tramite una telefonata anonima che indicava la presunta presenza di un ordigno all’interno dell’edificio. Secondo le prime ricostruzioni, la chiamata sarebbe stata effettuata da una persona con voce straniera. L’informazione è ora al vaglio degli investigatori, impegnati a ricostruire con precisione la dinamica e l’origine della segnalazione. In pochi minuti l’area attorno al tribunale è stata presidiata: sul posto sono confluiti equipaggi delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco, con un dispositivo operativo predisposto per gestire l’emergenza e impedire accessi non autorizzati nelle zone interessate. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Allarme bomba, scatta l’evacuazione: terrore in italia, proprio lì Terribile esplosione in Italia, proprio lì: “Hanno messo una bomba”. Città sotto shockIl fragore sordo ha lacerato il silenzio della notte, trasformando l’ordinaria quiete del quartiere in un palcoscenico di violenza inattesa. Milano, allarme bomba al tribunale: evacuazione in corsoIntervento in corso di polizia e vigili al Palazzo di Giustizia di Milano a seguito di una segnalazione telefonica, pare effettuata da una voce... Contenuti e approfondimenti su Allarme bomba. Temi più discussi: Scatta l’allarme bomba per un soprammobile; A Roma allarme bomba in via della Scrofa, evacuato personale Fdi; Paura nella sede di Fratelli d’Italia, scatta l’allarme bomba: locali evacuati; Allarme bomba a Roma: evacuata la sede FdI. Allarme bomba in Tribunale a Milano: la telefonata, i controlli e l’evacuazione in corsoUna chiamata sospetta in Questura annuncia la presenza di un ordigno: vigili del fuoco e polizia sul posto. Sospese tutte le attività, centinaia di persone lasciano l’edificio ... ilgiorno.it Roma sotto allerta: evacuata la sede di Fratelli d’Italia, allarme bomba rientratoAllarme bomba a Roma: evacuata la sede FdI in via della Scrofa, intervento di artificieri e unità cinofile, traffico e strade limitrofe chiuse. Gli ultimi aggiornamenti. notizie.it Il tribunale di Milano è stato evacuato per un allarme bomba x.com Intervento in corso a #Milano al Palazzo di Giustizia per un allarme #bomba arrivato con una telefonata di una persona, apparentemente con accento straniero. Sul posto Polizia e Vigili del Fuoco. Sgomberate alcune aree del tribunale. - facebook.com facebook