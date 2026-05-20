Un uomo ha scavalcato i tornelli della stazione ferroviaria e si è introdotto tra i binari, portando con sé un machete. La scena si è svolta questa mattina, quando un agente di sicurezza ha tentato di fermarlo. Per bloccare l’individuo, l’agente ha usato un taser invece di una pistola, riuscendo a immobilizzarlo senza ricorrere a armi da fuoco. La polizia è intervenuta sul posto e ha fermato l’uomo, che è stato successivamente accompagnato in commissariato per gli accertamenti del caso.

? Punti chiave Come ha fatto l'uomo a rientrare nell'area dei binari?. Perché l'agente ha dovuto usare il taser invece della pistola?. Quali precedenti penali nascondeva il trentenne fermato alla stazione?. Come reagirà il sindaco Sala alle critiche di Salvini sul taser?.? In Breve Soggetto con precedenti per spaccio e atti persecutori trasferito a San Vittore.. Salvini e Vannacci dibattono sull'armamento della polizia locale a Milano.. L'uomo era arrivato lunedì alle 15:00 con un treno dall'Emilia-Romagna.. Criticità rilevate nella gestione flussi passeggeri tra binari e uscite stazione.. Lunedì scorso alle 15:00, un trentenne gambiano è stato arrestato con il taser dai poliziotti della Polfer nell’area dei binari della Stazione Centrale di Milano dopo aver brandito un machete tra i tornelli. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Terrore in Centrale: machete tra i tornelli, fermato con il taser

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Scende dal treno in stazione Centrale a Milano e forza i tornelli con un machete, 30enne in carcere: il videoUn 30enne residente a Modena ha estratto un machete in stazione Centrale a Milano per forzare i tornelli.

Col machete sul treno in Centrale. Bloccato con il taser e arrestatoUn uomo si fa largo tra i passeggeri in coda: siamo nell’area di accesso ai binari della Stazione Centrale.

19 maggio 2026, Italia TERRORE A VENEZIA: FAIDA COL MACHETE IN PIENO CENTRO Violento agguato alle Zattere, nell'ambito della faida in corso da mesi tra le famiglie tunisine Sakka e Mallat. Un gruppo della fazione #Sakka ha attaccato i rivali utilizza x.com

Col machete sul treno in Centrale. Bloccato con il taser e arrestatoUn uomo si fa largo tra i passeggeri in coda: siamo nell’area di accesso ai binari della Stazione Centrale. Quella persona riesce a passare e quasi butta giù un totem illustrativo, per poi infilarsi i ... ilgiorno.it

Uomo con machete in stazione Centrale a Milano, fermato con taser e arrestatoGirava per la stazione Centrale di Milano con un machete nello zaino, poi estratto davanti ai binari, un uomo che è stato fermato dagli agenti della polizia ferroviaria. L’episodio, che ha causato mom ... tg24.sky.it