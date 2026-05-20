Col machete sul treno in Centrale Bloccato con il taser e arrestato

Da ilgiorno.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo armato di machete è stato fermato e arrestato dalle forze dell'ordine dopo aver tentato di attraversare l'area di accesso ai binari nella stazione centrale. L’uomo si era fatto strada tra i passeggeri in attesa, causando momenti di tensione. È stato successivamente immobilizzato con un taser e condotto via. Sul posto sono intervenuti gli agenti, che hanno messo fine alla scena senza che si registrassero feriti tra i presenti.

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Un uomo si fa largo tra i passeggeri in coda: siamo nell’area di accesso ai binari della Stazione Centrale. Quella persona riesce a passare e quasi butta giù un totem illustrativo, per poi infilarsi in uno dei tornelli chiusi. In mano ha un machete, che alza come se niente fosse per infilarlo tra i due sportelli mobili. È in quel momento, alle 15 di lunedì, che scatta l’allarme: gli addetti al controllo dei tagliandi chiamano la Polfer e avvisano in tempo reale della presenza di un uomo armato. Quando i poliziotti lo intercettano, lui è già salito su un treno fermo al binario: gli intimano più volte di gettare il grosso coltello, mostrandogli il taser in dotazione; all’ennesimo rifiuto, vengono esplosi i dardi che lo buttano a terra. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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