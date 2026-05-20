Territorio energia giovani e competitività | ecco le coordinate del nuovo corso della Pallacanestro Forlì 2.015

Da forlitoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Pallacanestro Forlì 2.015 ha annunciato un nuovo percorso che si basa su alcuni aspetti chiave. Tra questi ci sono il territorio, l'energia dei giovani e l'obiettivo di essere competitivi. La società ha dichiarato di voler puntare su questi elementi per sviluppare la propria attività e rafforzare la presenza nel campionato. Sono stati definiti alcuni progetti e strategie che si concentrano sulla crescita del settore giovanile e sulla sostenibilità delle attività sportive.

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Territorio, energia, giovani, competitività e sostenibilità. Sono i pilastri su cui trova fondamenta il nuovo corso della Pallacanestro Forlì 2.015, delineato da Riccardo Pinza, socio della Fondazione Pallacanestro Forlì 2.015 e presidente del settore giovanile. Un progetto di medio termine che. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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