Territorio energia giovani e competitività | ecco le coordinate del nuovo corso della Pallacanestro Forlì 2.015

La Pallacanestro Forlì 2.015 ha annunciato un nuovo percorso che si basa su alcuni aspetti chiave. Tra questi ci sono il territorio, l'energia dei giovani e l'obiettivo di essere competitivi. La società ha dichiarato di voler puntare su questi elementi per sviluppare la propria attività e rafforzare la presenza nel campionato. Sono stati definiti alcuni progetti e strategie che si concentrano sulla crescita del settore giovanile e sulla sostenibilità delle attività sportive.

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