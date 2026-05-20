Territorio energia giovani e competitività | ecco le coordinate del nuovo corso della Pallacanestro Forlì 2.015
La Pallacanestro Forlì 2.015 ha annunciato un nuovo percorso che si basa su alcuni aspetti chiave. Tra questi ci sono il territorio, l'energia dei giovani e l'obiettivo di essere competitivi. La società ha dichiarato di voler puntare su questi elementi per sviluppare la propria attività e rafforzare la presenza nel campionato. Sono stati definiti alcuni progetti e strategie che si concentrano sulla crescita del settore giovanile e sulla sostenibilità delle attività sportive.
Territorio, energia, giovani, competitività e sostenibilità. Sono i pilastri su cui trova fondamenta il nuovo corso della Pallacanestro Forlì 2.015, delineato da Riccardo Pinza, socio della Fondazione Pallacanestro Forlì 2.015 e presidente del settore giovanile. Un progetto di medio termine che. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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