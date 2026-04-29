Le Under 19 e 15 della Pallacanestro Forlì a caccia delle finali nazionali
Le squadre giovanili di pallacanestro della Pallacanestro Forlì stanno cercando di qualificarsi alle finali nazionali. L’Under 19, già sicura del sesto posto che permette di accedere agli spareggi, ha affrontato una partita contro la prima in classifica, arrivando fino agli ultimi minuti prima di perdere contro Tortona. Nel frattempo, le Under 15 continuano la loro corsa, senza ancora aver concluso i loro impegni per la qualificazione.
Giovani Biancorossi in missione. L'under 19, già certa del sesto posto che vale gli spareggi per le Finali Nazionali, impensierisce i primi in classifica al VillaRomiti, ma nel finale cede a Tortona. Al via infine, in Romagna, l'atto decisivo per la qualificazione alle Finali Nazionali Under 15.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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