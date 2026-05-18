A Sapri due giornate sul futuro del turismo sostenibile nel Sud Italia

A Sapri si terranno il 21 e 22 maggio le giornate dedicate alla quarta edizione dei “Quadri Generali del Turismo Sostenibile della Città di Salerno”. L’evento si concentra sulle prospettive future del turismo sostenibile nel Sud Italia, attirando professionisti e operatori del settore. La manifestazione offre l’opportunità di discutere le strategie e le iniziative in corso per promuovere modelli di sviluppo turistico più rispettosi dell’ambiente e delle comunità locali.

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Sarà Sapri a ospitare il 21 e 22 maggio la IV edizione dei “Quadri Generali del Turismo Sostenibile della Città di Salerno”, appuntamento dedicato al confronto sulle nuove prospettive del turismo sostenibile nel Mezzogiorno. Per la prima volta dalla nascita della manifestazione, l’evento lascia la storica sede della Camera di Commercio di Salerno per approdare nel Cilento. Le due giornate si svolgeranno al Cine Teatro Ferrari e vedranno la partecipazione di istituzioni, studiosi, operatori turistici, amministratori locali ed esperti del settore. Le nuove sfide del turismo sostenibile. L’edizione 2026 punterà su un’impostazione più tecnica e operativa rispetto agli anni precedenti. 🔗 Leggi su Ildenaro.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Napoli guida la crescita del turismo nel Sud Italia Turismo sostenibile: l’Abruzzo guida il futuro del verde a Pistoia? Cosa sapere Operatori turistici abruchesi partecipano al confronto nazionale sul turismo sostenibile al Campus Vannucci di Pistoia. Turismo Sostenibile, due giorni di lavori a SapriPer la prima volta dalla loro nascita, i Quadri Generali del Turismo Sostenibile della Città di Salerno lasciano la storica sede della Camera di Commerci ... gazzettadisalerno.it A Sapri da tutto il Sud in gara per il trofeo di pesca sportivaDa tutto il Sud Italia a Sapri (Salerno) per contendersi l'11ª edizione del Trofeo Baia di Sapri, in programma domenica 31 maggio prossimo. Alla gara di pesca sportiva prenderanno parte oltre 70 atl ... ansa.it