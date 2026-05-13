Stati Generali del turismo urgenti

La Confcommercio Valle Savio ha nuovamente richiesto l’avvio di un percorso condiviso attraverso gli Stati Generali del Turismo nella vallata, proponendone l’istituzione dopo quanto avvenuto nel ottobre 2025. La proposta riguarda le sedi di Bagno di Romagna, Mercato Saraceno, Sarsina e Verghereto. La richiesta si inserisce in un’istanza di confronto su iniziative e strategie per il settore turistico locale.

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La Confcommercio Valle Savio, che comprende le sedi di Bagno di Romagna, Mercato Saraceno, Sarsina, Verghereto, avanza, ancora una volta, dopo ottobre 2025, la proposta di avviare un percorso condiviso attraverso gli Stati Generali del Turismo della nostra vallata. "Oggi – dicono dall’associazione –, alla luce dei dati consolidati relativi al 2025, e del primo bimestre 2026, il quadro appare più definito. In un contesto regionale complessivamente positivo, il territorio della Valle del Savio mostra ancora elementi di fragilità, che meritano un’attenta riflessione e che ci preoccupano. In questo scenario, si conferma la necessità di avviare una fase nuova, fondata su analisi condivise e su una visione strategica di medio-lungo periodo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Stati Generali del turismo urgenti" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Sea Mystery by Freeman Wills Crofts | Inspector French Mystery Audiobook Notizie correlate Al via in municipio gli Stati generali del turismo regionaleIl turismo marchigiano si interroga sul futuro, tra innovazione tecnologica e valorizzazione del capitale umano. Il ministro Mazzi agli Stati Generali del Turismo: "Reggia gioiello mondiale. Massimo impegno per il Sud""Sono un uomo del Nord, ma da ministro del Turismo dedicherò attenzione e massimo impegno al Sud che amo molto per la sua bellezza e per il... Argomenti più discussi: Stati Generali del turismo urgenti; Gli Stati Generali della Bellezza arrivano a Offida: i borghi protagonisti dello sviluppo; A Cesinali gli Stati Generali del Teatro delle Aree Interne della Campania. Tra gli ospiti Mastella; Cultura, il 5 maggio gli Stati Generali del Teatro delle Aree Interne della Campania. /r/solotravel Il Salotto Settimanale - Chiacchiere generali, incontri, sistemazione - 10 maggio 2026 reddit FIAIP Campania agli Stati Generali del Turismo: Il territorio è il nostro mercatoParlare di turismo dal punto di vista immobiliare, vuol dire guardare il territorio attraverso le grandi opportunità di accoglienza e la valorizzazione dei ... napolivillage.com