Alle 16.30 di oggi, i senatori di Forza Italia si sono riuniti a palazzo Madama. Durante l'incontro, il senatore Gasparri ha annunciato le sue dimissioni da capogruppo. La discussione si è concentrata sulla situazione interna del partito, con Stefania Craxi che si trova in posizione di vantaggio per assumere il ruolo di nuovo leader del gruppo.

Roma, 26 marzo 2026 – Terremoto anche in Forza Italia. A palazzo Madama, alle 16.30, riunione dei senatori azzurri. L'ordine del giorno, firmato dal presidente Maurizio Gasparri, dice tutto: " Dimissioni presidente del gruppo. Elezione nuovo presidente del gruppo". Forza Italia è in fibrillazione da ieri, da quando 14 senatori su 20 hanno sottoscritto la raccolta firme per spingere un rinnovamento all'interno del gruppo di palazzo Madama, chiedendo la sostituzione di Gasparri. Tra le firme ci sono quelle dei ministri Elisabetta Casellati e Paolo Zangrillo. In pole position per il posto da capogruppo ci sarebbe Stefania Craxi. Gasparri, nell’ intervista di oggi a Qn sulle analisi che vedono gli elettori di Forza Italia in fuga dal Sì, ha risposto: "Ecco un’altra castroneria. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Terremoto anche in Forza Italia: Gasparri si dimette da capogruppo. Stefania Craxi in pole

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