Giulia Stabile, nota vincitrice di una popolare trasmissione televisiva e attualmente impegnata come ballerina in un tour mondiale, ha condiviso alcuni dettagli della sua esperienza sentimentale. Ha raccontato di aver frequentato un cantante più grande di lei, scoprendo poi che era fidanzato, e ha menzionato relazioni passate con uomini che potrebbero aver fatto parte di un tentativo di ripulire il suo passato.

Giulia Stabile, vincitrice della 20esima edizione di “Amici di Maria De Filippi” e conduttrice di “Tu si que vales”, al momento è impegnata nel corpo di ballo del tour mondiale di Rosalia. Durante un momento dello show ad Amsterdam Stabile si è confessata proprio a Rosalia. La ballerina ha rivelato alla cantante di aver frequentato un cantante per alcuni mesi. “Quindi, lui è più grande di me ed è un cantante. – ha spiegato la ballerina -. Credo che avesse in programma un concerto a Roma, e io ero a Roma, quindi mi ha invitata e io ho pensato: ‘Oh, che bello!’, ero felicissima. Quindi ho detto: ‘Okay, andiamo!’. E in realtà è stato davvero molto gentile con me.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho frequentato un cantante più grande di me poi ho scoperto che era fidanzato. Sapevo che aveva avuto anche relazioni con uomini, forse cercava di ripulire il suo passato”: Giulia Stabile si confessa

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