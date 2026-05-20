Terni un viaggio nella memoria grazie agli studenti del liceo Renato Donatelli
Il 21 aprile si è svolto a Palazzo Gazzoli a Terni il convegno finale del progetto storico “1945-2025: scoprire la storia passeggiando per la città”. L’evento ha visto la partecipazione degli studenti del liceo Renato Donatelli, che hanno presentato i risultati delle ricerche condotte nel corso dell’iniziativa. La giornata ha coinvolto i ragazzi in un momento di approfondimento e confronto, trasformandosi in un’occasione per esplorare e conoscere aspetti della memoria locale attraverso il loro impegno.
Il convegno conclusivo del progetto storico “1945-2025: scoprire la storia passeggiando per la città”, tenutosi lo scorso 21 aprile a Palazzo Gazzoli a Terni, ha rappresentato molto più di una semplice lezione scolastica, configurandosi come un vero atto di cittadinanza attiva per gli studenti. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
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