Terni martedi 21 aprile al Gazzoli un convegno del liceo Donatelli per parlare di un progetto riferito alla Seconda Guerra Mondiale
Al Liceo "Renato Donatelli" di Terni si conclude con un importante convegno il progetto “1945–2025: scoprire la storia passeggiando per la città”. L'appuntamento è in programma martedì 21 aprile, a partire dalle 9, presso la Sala Blu di Palazzo Gazzoli a Terni. Si tratta di una iniziativa.🔗 Leggi su Ternitoday.it
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