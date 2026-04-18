Ospedale Santa Maria Terni tra solidarietà e memoria | l' associazione Agàpe dona 3.200 euro al reparto UGCA

L’associazione AGÀPE – Associazione Graziana Ascani per le Eubiosia ha donato 3.200 euro al reparto UGCA dell’ospedale Santa Maria di Terni. L’associazione è stata fondata a novembre 2025 dai familiari della dottoressa Graziana Ascani, deceduta a causa di una grave malattia. Il gesto rappresenta un contributo concreto in memoria della professionista, con l’obiettivo di sostenere il reparto ospedaliero.

Un gesto concreto che unisce memoria, impegno e solidarietà. È quello compiuto dall’associazione AGÀPE – Associazione Graziana Ascani per le Eubiosia, nata nel novembre 2025 per volontà dei familiari della dottoressa Graziana Ascani, stimata professionista scomparsa dopo una grave malattia.La.🔗 Leggi su Ternitoday.it

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