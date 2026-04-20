Terni celebra la Giornata mondiale del libro | tre appuntamenti alla Bct tra lettura traduzione e arte

A Terni, in occasione della Giornata mondiale del libro del 23 aprile, la Biblioteca comunale organizza tre eventi nel pomeriggio. Le iniziative includono attività di lettura, sessioni di traduzione e interventi artistici legati al mondo dei libri. La giornata si svolge presso la Biblioteca comunale di Terni, che propone incontri dedicati agli appassionati di letteratura e alle diverse espressioni culturali connesse ai libri.

In occasione della Giornata mondiale del libro del 23 aprile, la Biblioteca comunale di Terni (Bct) propone un pomeriggio ricco di iniziative dedicate alla passione per la lettura e alle diverse forme di espressione che al libro fanno riferimento. Un programma pensato per celebrare non solo i.🔗 Leggi su Ternitoday.it

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