Lo sport e la Costituzione italiana alla Canottieri Napoli si presenta il libro di Flavio D’Ambrosi

Da ildenaro.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 28 aprile alle ore 15, nel salone de Gaudio del Circolo Canottieri Napoli, si terrà la presentazione del libro “Lo sport e la Costituzione italiana”, scritto da Flavio D’Ambrosi e pubblicato da Lab DFG. L’evento si svolgerà presso il Circolo Canottieri Napoli, dove verrà discusso il rapporto tra disciplina sportiva e norme costituzionali. La presentazione si inserisce nel calendario di incontri dedicati a temi civici e sociali.

Sarà presentato il 28 aprile alle ore 15 nel salone de Gaudio del Circolo Canottieri Napoli il libro “Lo sport e la Costituzione italiana” di Flavio D’Ambrosi (edito da Lab DFG). Interverranno e si confronteranno con l’autore: Giancarlo Bracale – presidente CCN e Fin Campania, Fiorella Zabatta – assessore allo sport Regione Campania, Emanuela Ferrante – assessore allo sport Comune di Napoli, Patrizio Oliva – campione di boxe, Valentina Vezzali – campionessa di scherma, Pino Maddaloni – campione di judo, Luca Piscopo – consigliere nazionale Fin e Coni, Gianfranco Coppola – presidente Ussi. Concluderà i lavori, Luciano Buonfiglio – presidente Coni.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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