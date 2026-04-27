Lo sport e la Costituzione italiana alla Canottieri Napoli si presenta il libro di Flavio D’Ambrosi

Il 28 aprile alle ore 15, nel salone de Gaudio del Circolo Canottieri Napoli, si terrà la presentazione del libro “Lo sport e la Costituzione italiana”, scritto da Flavio D’Ambrosi e pubblicato da Lab DFG. L’evento si svolgerà presso il Circolo Canottieri Napoli, dove verrà discusso il rapporto tra disciplina sportiva e norme costituzionali. La presentazione si inserisce nel calendario di incontri dedicati a temi civici e sociali.

Sarà presentato il 28 aprile alle ore 15 nel salone de Gaudio del Circolo Canottieri Napoli il libro “Lo sport e la Costituzione italiana” di Flavio D’Ambrosi (edito da Lab DFG). Interverranno e si confronteranno con l’autore: Giancarlo Bracale – presidente CCN e Fin Campania, Fiorella Zabatta – assessore allo sport Regione Campania, Emanuela Ferrante – assessore allo sport Comune di Napoli, Patrizio Oliva – campione di boxe, Valentina Vezzali – campionessa di scherma, Pino Maddaloni – campione di judo, Luca Piscopo – consigliere nazionale Fin e Coni, Gianfranco Coppola – presidente Ussi. Concluderà i lavori, Luciano Buonfiglio – presidente Coni.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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