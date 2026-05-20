terni gli studenti del donatelli riscoprono la memoria del 1945

A Terni, gli studenti del liceo Donatelli hanno avviato un progetto per riscoprire le vicende del 1945, concentrandosi sulle donne che hanno combattuto nella Brigata Gramsci. La ricerca storica ha portato alla creazione di un blog in cui i ragazzi condividono i risultati delle loro indagini. L’iniziativa mira a approfondire la conoscenza di figure femminili coinvolte nella Resistenza e a rendere accessibili le scoperte attraverso uno strumento digitale. Il progetto coinvolge studenti e docenti in un percorso di memoria collettiva.

? Domande chiave Chi sono le donne che hanno combattuto nella Brigata Gramsci? Come hanno trasformato gli studenti la ricerca storica in un blog? Dove si possono consultare i nuovi itinerari virtuali della memoria? Cosa hanno scoperto gli studenti nelle interviste ai testimoni locali??? In Breve Convegno concluso il 21 aprile a Palazzo Gazzoli con gli storici Bitti e Arconte. Interviste a Nicoletta Filipponi e Luciana Cavalli sulla Brigata Gramsci e la resistenza. Creazione di un blog e itinerar . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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