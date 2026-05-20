Ternana si avvicina la seconda asta deserta e il definitivo fallimento Dubbi dell’avvocato Donato Di Campli sulla fusione con l’Orvietana

Si avvicina il momento in cui si attende una comunicazione ufficiale sul destino della Ternana calcio, dopo che due aste sono risultate deserte e il fallimento appare sempre più probabile. L’avvocato incaricato ha espresso dubbi riguardo alla possibile fusione con l’Orvietana, alimentando incertezze sulla strada da seguire. La situazione giudiziaria e finanziaria della società diventa sempre più complessa, con il rischio di un fallimento che potrebbe arrivare a breve.

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