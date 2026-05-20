Ternana si avvicina la seconda asta deserta e il definitivo fallimento Dubbi dell’avvocato Donato Di Campli sulla fusione con l’Orvietana
Si avvicina il momento in cui si attende una comunicazione ufficiale sul destino della Ternana calcio, dopo che due aste sono risultate deserte e il fallimento appare sempre più probabile. L’avvocato incaricato ha espresso dubbi riguardo alla possibile fusione con l’Orvietana, alimentando incertezze sulla strada da seguire. La situazione giudiziaria e finanziaria della società diventa sempre più complessa, con il rischio di un fallimento che potrebbe arrivare a breve.
Si avvicina il nuovo conto alla rovescia per avere notizie ufficiali e definitive sul futuro della Ternana calcio. Entro le 12 di domani, giovedì 21 maggio, è necessario formalizzare l’offerta per partecipare alla seconda asta fallimentare per salvare il club. Ma nonostante gli sforzi, su tutti. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
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