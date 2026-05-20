Terminal Container Ravenna | Qui il coraggio di innovare

Giannantonio Mingozzi, presidente di Tcr, Terminal Container Ravenna, Deportibus ha scelto Ravenna e il suo porto come esempio di crescita economica e commerciale di tutto il territorio, merito anche dei container e dei buoni servizi? "Senza dubbio, in questi anni le nuove tecnologie per il carico e scarico in banchina, gli investimenti in infrastrutture, mezzi e crescita industriale con tempi operativi più rapidi ed in piena sicurezza, dimostrano che la crescita del nostro terminal si misura anche nel coraggio di innovare con servizi sempre più apprezzati da tutte le linee che ci dimostrano sempre fiducia e gradimento del personale... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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