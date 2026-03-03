Dalla carbonara al tiramisù | Vania Ghedini racconta il rispetto e il coraggio di innovare

Vania Ghedini analizza come la cucina italiana si basi su ricette iconiche come la carbonara e il tiramisù. Nel suo intervento, spiega il valore del rispetto delle tradizioni e il coraggio di sperimentare nuove varianti. La chef sottolinea l’importanza di mantenere una connessione con le radici culinarie, anche mentre si introducono innovazioni nel piatto.

Dalla carbonara al tiramisù, Vania Ghedini intreccia tradizione e innovazione tra memoria, tecnica e scelte coraggiose. Dalla carbonara al tiramisù, la cucina italiana vive di icone. Ma cosa significa oggi rispettare la tradizione senza rinunciare alla sperimentazione? È su questo equilibrio sottile che si muove Vania Ghedini, protagonista di un percorso nel quale si intrecciano coraggiosamente memoria e visione, tecnica e sensibilità. Un racconto fatto di radici solide e scelte coraggiose. Il 26 febbraio scorso il Nite Kong di Roma ha ospitato la quarta serata della rassegna MidNite Chef, format ideato da Patrick Pistolesi che mette in dialogo cucina d’autore e mixology. 🔗 Leggi su Funweek.it

