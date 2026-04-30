Il Terminal Container di Ravenna ha concluso il 2025 con risultati positivi, raggiungendo un volume di 200.000 TEU movimentati. Il presidente del TCR ha annunciato che il terminal sta adottando nuove soluzioni tecnologiche e sta riscontrando un trend di crescita nelle attività. L’azienda si prepara a implementare ulteriori innovazioni per migliorare la gestione delle merci e ampliare le capacità operative.

Giannantonio Mingozzi, presidente del TCR, il Terminal Container di Ravenna ha chiuso con ottimi risultati il 2025, ovvero con 200.000 teus. Sono andati bene anche i primi tre mesi del 2026? "Sì, e contiamo di mantenere questo trend di crescita anche quest’anno; nonostante la situazione geopolitica che sta condizionando sempre di più le relazioni commerciali, anche con l’area mediorientale, possiamo dire che per quanto ci riguarda il mercato tiene. Non nascondo che restano però forti le preoccupazioni di un possibile coinvolgimento di aree a noi più vicine con le quali abbiamo scambi commerciali importanti. Sto parlando del Mediterraneo orientale, Egitto compreso, mentre costruiamo nuove strategie per il Mediterraneo e Nordafrica occidentale, dalla Libia al Marocco".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Terminal Container Ravenna: "Trend in crescita e nuove soluzioni tecnologiche"

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