Roma | controlli all’Esquilino tre arresti tra pagamenti illeciti rapina e droga

Nella giornata di oggi, nel quartiere Esquilino di Roma, la polizia di Stato ha eseguito tre interventi distinti che hanno portato all’arresto di tre persone. Le operazioni hanno coinvolto attività di controllo sui pagamenti illeciti, un episodio di rapina e una repressione legata allo spaccio di droga. Gli interventi si sono svolti nel giro di poche ore, all’interno di un’area densamente frequentata.

Tre persone sono state arrestate dalla polizia di Stato nel corso di tre distinti interventi che si sono svolti nell’arco di poche ore nel quadrante dell’Esquilino di Roma. Gli individui sono accusati, a vario titolo, di reati che includono l’indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti, rapina aggravata e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Primo Arresto: Tentativo di Frode ai Pagamenti. Il primo episodio si è verificato nei pressi di piazza Vittorio, dove gli agenti del commissariato di polizia Esquilino hanno intercettato un 41enne di origine romena. L’uomo, con un atteggiamento circospetto, si muoveva tra diversi esercizi commerciali nel tentativo di effettuare acquisti tramite pagamento elettronico. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma: controlli all’Esquilino, tre arresti tra pagamenti illeciti, rapina e droga Articoli correlati Roma: controlli in zona Esquilino, sequestrati 500 chili di cibo, quattro arresti per drogaSequestrati 500 chili di prodotti alimentari, con sanzioni per un valore complessivo di 42 mila euro, e quattro persone sono state arrestate poiché... Roma: controlli all’Aurelio, sventati rapina e furto, tre arresti, sequestrato kit da scassoArresti nel quartiere Aurelio di Roma: due tentativi di furto e una rapina sventati dalla polizia. Tutti gli aggiornamenti Discussioni sull' argomento Roma: controlli mercato Esquilino, multati 21 banchi per 15 mila euro, distrutti 70 kg merce; Stazione Termini, morsi e graffi per evitare il controllo. 5 arresti e 4 Daspo; ‘Preso’ lo scassinatore di auto dell’Esquilino: ci dormiva all’interno; Mercato Esquilino sotto la lente dei Carabinieri. Roma, Esquilino: tre arresti in poche oretre uomini, ora gravemente indiziati, a vario titolo, dei reati di indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti, rapina aggravata e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di s ... ilmetropolitano.it L’indagine, coordinata dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute di Roma e avviata nel 2025, ha fatto emergere un presunto sistema illecito di prestazioni sanitarie a pagamento svolte all’interno di strutture pubbliche, al di fuori dei canali ufficiali. Sec facebook CdS - Thuram ritrova la Roma: i precedenti sorridono all'attaccante dell' #Inter x.com