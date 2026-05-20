Tentato femminicidio | chiesti otto anni per Salvatore Panzica

Oggi si è svolta l'udienza relativa al processo per il tentato femminicidio avvenuto lo scorso novembre a Montoggio. La pubblica accusa ha chiesto una condanna di otto anni di reclusione per l'imputato, accusato di aver aggredito con intenzioni violente una donna. La pm Eugenia Menichetti ha presentato le sue richieste, mentre il processo prosegue con l'esame delle prove e delle testimonianze. La vicenda ha attirato l'attenzione nell'ambito delle cronache locali.

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