Genova femminicidio di Sargonia Dankha | in Appello pena ridotta a 14 anni per Salvatore Aldobrandi

A distanza di undici anni dal femminicidio di Sargonia Dankha, in Italia si è conclusa una nuova fase del processo. L’ex compagno dell’omicidio, Salvatore Aldobrandi, è stato condannato in secondo grado a 14 anni di reclusione. La sentenza arriva dopo il procedimento in Corte d’Appello, che ha confermato, con alcune modifiche, la condanna precedente. La vicenda ha suscitato attenzione nel dibattito pubblico sulla violenza di genere.

A 11 anni dal delitto di Sargonia Dankha, l’ex compagno Salvatore Aldobrandi è stato condannato in Appello a 14 anni. I giudici gli hanno riconosciuto le attenuanti generiche escludendo la richiesta di ergastolo presentata dalla Procura.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Caso Sargonia Dankha: l’ex pizzaiolo non va in carcere a vitaLa Corte d’Assise d’Appello di Genova ha ridotto la pena per Salvatore Aldobrandi, l’ex pizzaiolo di 75 anni residente a Sanremo, condannandolo a 14... Artem Uss, ridotta pena a oligarca russo Chirakadze: in appello 2 anni e 2 mesiRidotta in appello a 2 anni e 2 mesi di reclusione la condanna per Dmitry Chirakadze, l’oligarca russo ritenuto la ‘mente’ organizzatrice di secondo... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Femminicidio in Svezia nel 1995: Aldobrandi condannato a 14 anni, in primo grado era stato ergastolo; Sentenza Aldobrandi, 14 anni al posto dell'ergastolo; Genova, femminicidio di Sargonia Dankha: in Appello pena ridotta a 14 anni per Salvatore Aldobrandi; Femminicidio Dankha, in appello chiesta conferma dell’ergastolo. Genova, femminicidio di Sargonia Dankha: in Appello pena ridotta a 14 anni per Salvatore AldobrandiA 11 anni dal delitto di Sargonia Dankha, l’ex compagno Salvatore Aldobrandi è stato condannato in Appello a 14 anni. I giudici gli hanno riconosciuto le attenuanti generiche escludendo la richiesta ... fanpage.it Delitto di Sargonia Dankha, ridotta la pena per AldobrandiDelitto di Sargonia Dankha, la Corte d’Assise d’Appello di Genova non ha confermato la condanna all’ergastolo di Salvatore Aldobrandi ... ilsecoloxix.it Omicidio Sargonia Dankha, in appello scende a 14 anni la condanna per il 75enne Salvatore Aldobrandi Riformata la condanna dal giudice del tribunale genovese - facebook.com facebook