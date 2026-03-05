Milano arrestati 4 minorenni per tentato omicidio | il video dell' aggressione a due 20enni

A Milano, quattro minorenni sono stati arrestati con l’accusa di tentato omicidio. La polizia ha identificato i giovani come sospettati di aver aggredito due ragazzi di 20 anni nella notte del primo febbraio in zona Porta Romana. Un video dell’aggressione circola online, mostrando i momenti dell’episodio. La vicenda ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine e dei residenti.

Quattro minorenni sono stati arrestati a Milano con l’accusa tentato omicidio: sono sospettati di aver aggredito due ragazzi di 20 anni nella notte del primo febbraio scorso in zona Porta Romana. Si tratta di due 17enni italiani di seconda generazione e due 16enni dello Sri Lanka, accusati anche di porto d’armi e lesioni aggravate. La vicenda ha avuto origine circa due ore prima, presso il McDonald’s di Porta Romana, dove il gruppo degli indagati ha incontrato le due vittime, tramite altri conoscenti in comune. A scatenare l’aggressione sarebbe stata una frase pronunciata da uno dei 20enni aggrediti, della Val Chiavenna, contro chi è solito “portare con sè delle armi”, dopo che qualcuno nel gruppo degli aggressori si era vantato di essere in possesso di un coltello a scatto, un tirapugni e spray al peperoncino. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Milano, 4 minorenni arrestati per tentato omicidio dopo una brutale aggressionePrevenzione, diagnosi precoce e cure più coordinate per chi soffre di diabete e obesità.

Milano, tentato omicidio a Porta Romana: arrestati 4 minorenniHanno tutti tra i 16 e i 17 anni i 4 minorenni arrestati all’alba di stamani dai carabinieri della Compagnia di Milano Porta Monforte, a Milano.

Pestaggio e coltellate per una frase sulle armi: arrestati 4 minori. Spiccata disinvoltura nell’uso della violenzaQuattro ragazzi tra 16 e 17 anni hanno accoltellato e picchiato due ventenni per una battuta sulla violenza a Milano ... ilfattoquotidiano.it

Ventenne accoltellato a Milano, 4 minori in carcere per tentato omicidio(ANSA) - MILANO, 05 MAR - Due 17enni italiani e due 16enni dello Sri Lanka sono stati arrestati dai carabinieri per tentato omicidio in concorso, porto d'armi e lesioni aggravate. I quattro sono i pre ... tuttosport.com

