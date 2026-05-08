A Catania, due minorenni sono stati fermati dalle forze dell'ordine con l'accusa di aver messo a segno una rapina. I ragazzi avevano minacciato altri coetanei con una pistola e un coltello a uncino, entrambi privi di tappo rosso. La refurtiva, pari a circa 20 euro, è stata recuperata e restituita ai legittimi proprietari. L’intervento ha portato all’arresto dei giovani, che si trovano ora in custodia.

Due minorenni sono stati arrestati per rapina aggravata ai danni di alcuni coetanei a Catania. I giovani sono stati fermati dalla Polizia di Stato mentre, armati di pistola e coltello, minacciavano un gruppo di ragazzi nei pressi di Corso dei Martiri. L’intervento tempestivo degli agenti ha permesso di bloccare i responsabili e restituire la refurtiva alla vittima. Il blitz della Polizia di Stato Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta durante un’attività di controllo e monitoraggio da parte della Divisione Investigazioni Generali Operazioni Speciali (DIGOS) della Questura di Catania. Gli agenti hanno notato due minorenni che si avvicinavano con atteggiamento minaccioso a un gruppo di coetanei nei pressi di Corso dei Martiri.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Rapina da 20 euro con pistola e coltello a uncino a Catania, due minorenni arrestati

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