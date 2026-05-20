Tentano di rubare un’auto alla stazione uno dei ladri era ricercato per omicidio in Francia

Due persone sono state arrestate mentre tentavano di rubare una Fiat Punto nel parcheggio della stazione di Ancona-Palombina. Durante le operazioni, è stato identificato uno dei fermati come ricercato internazionale con l’accusa di omicidio in Francia. Le forze dell’ordine hanno fermato i ladri dopo averli colti in flagrante, interrompendo così il tentativo di furto. La persona ricercata era già oggetto di un mandato di cattura internazionale prima dell’arresto.

ANCONA - Sorpresi mentre tentavano di rubare una Fiat Punto nel parcheggio della stazione ferroviaria di Ancona-Palombina, uno dei due arrestati era in realtà un ricercato internazionale per omicidio. È quanto scoperto dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Ancona. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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