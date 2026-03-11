Tentano di rubare l' auto di una docente colleghi e collaboratori scolastici si avventano contro i ladri

A Stornara, nella mattinata di oggi, alcuni ladri hanno tentato di rubare l'auto di una docente davanti all'istituto comprensivo di via Roma. In risposta, colleghi e collaboratori scolastici si sono immediatamente avventati contro i ladri, riuscendo a bloccarli e a impedire il furto. L'intervento rapido ha evitato che il veicolo venisse sottratto, mentre alcuni testimoni hanno assistito alla scena.

Maestre e collaboratori scolastici a Stornara, sono scesi in strada e hanno affrontato i ladri che in quel momento erano in procinto di rubare, in pieno giorno e davanti all'istituto comprensivo di via Roma, l'auto di una docente: “Un atto di coraggio non comune” il commento di Sinistra Italiana. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

