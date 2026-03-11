Napoli 13enne accoltellato mentre tenta di sedare una rissa in via Toledo

Un ragazzo di 13 anni è rimasto ferito alla coscia destra mentre cercava di fermare una rissa in via Toledo, nel centro di Napoli. L'incidente è avvenuto durante un episodio di violenza pubblica e il giovane è stato trasportato in ospedale. La scena si è svolta davanti a passanti e residenti, che hanno assistito alla scena. Le autorità stanno indagando sull'accaduto.

Un ragazzo di 13 anni è stato accoltellato alla coscia destra mentre tentava di sedare una rissa in via Toledo, nel centro di Napoli. L'episodio è avvenuto nella serata di ieri e ha richiesto l'intervento dei carabinieri del Nucleo Operativo di Napoli Centro. Il minore è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Pellegrini, dove i medici gli hanno riscontrato una ferita da arma da taglio alla coscia destra. Fortunatamente le condizioni del ragazzo non sono gravi: i sanitari hanno emesso una prognosi di sette giorni. Secondo una prima ricostruzione, il 13enne sarebbe rimasto ferito mentre cercava di intervenire per separare alcune persone coinvolte in una rissa scoppiata in via Toledo, una delle strade più frequentate del centro cittadino.