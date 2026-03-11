Napoli 13enne accoltellato mentre tenta di sedare una rissa in via Toledo | ferito alla coscia

Un ragazzo di 13 anni è stato colpito alla coscia mentre tentava di intervenire per fermare una rissa in via Toledo, a Napoli. Dopo l'accoltellamento, è stato portato all'ospedale Pellegrini e si trova in prognosi di sette giorni. La polizia ha avviato le indagini per chiarire quanto accaduto.

Il ragazzo è stato colpito alla coscia mentre cercava di sedare una lite in strada. Trasportato al Pellegrini, per lui sette giorni di prognosi.