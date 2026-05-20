Tensioni cresce il rischio suicidi Nella regione incidenza record

Nella regione si registra un aumento dei casi di tensione e di persone che tentano il suicidio, con un’incidenza record rispetto ad altre aree del paese. Nei penitenziari lombardi, il rischio di suicidio è superiore del 50% rispetto alla media nazionale, secondo i dati recenti. Le autorità hanno segnalato un incremento dei tentativi di suicidio tra i detenuti, evidenziando una situazione che richiede attenzione e interventi specifici. La situazione si inserisce in un quadro più ampio di criticità nelle strutture detentive regionali.

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Rischio suicidi superiore del 50% negli istituti penitenziari lombardi rispetto alla media nazionale. A evidenziarlo è l’analisi di PoliS Lombardia che ha preso in esame l’incidenza dei suicidi, espressa in casi ogni mille persone detenute. In questo scenario, la Lombardia emerge con una criticità rispetto al resto del Paese: con un’incidenza di 1,82 suicidi ogni mille detenuti, la regione si posiziona al di sopra della media nazionale, ferma all’1,21; il dato acquisisce ancora più peso se confrontato con realtà demograficamente simili come la Campania, dove l’incidenza si ferma a un più contenuto 0,77. Queste cifre si inseriscono nel contesto di un sistema penitenziario caratterizzato da varie problematiche, fra le quali il sovraffollamento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Tensioni, cresce il rischio suicidi. Nella regione incidenza record ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook Sullo stesso argomento Referendum, il No colpisce Meloni: più tensioni nella maggioranza e riforme a rischioSe il No dovesse prevalere, per Giorgia Meloni il contraccolpo sarebbe innanzitutto politico. Safety Gate, nel 2025 record di allerte nell’UE: cresce il rischio con l’e-commerce e le piattaforme onlineLa crescita dell’e-commerce e l’esplosione dei piccoli pacchi che arrivano ogni giorno nell’Unione europea stanno cambiando profondamente il panorama... Il VVIX è sceso per 5 giorni consecutivi. Traduzione terra terra: nel brevissimo termine, il mercato percepisce un rischio più contenuto e un quadro più ordinato. È un segnale di distensione, sì. Ma attenzione: quando la tensione cala troppo, spesso cresce la co x.com Nuove tensioni sui titoli di Stato europei: la vigilanza Bce mappa i rischi bancariIl caos geopolitico continua a condizionare i mercati. Non a caso i tassi sui bond governativi sono saliti negli ultimi giorni, con il rendimento del decennale Usa che ha raggiunto il 4,631%, ... ilmessaggero.it Petrolio vicino a 100 dollari, il rischio che può riaccendere benzina, inflazione e tensione sui mercati italianiIl petrolio torna a essere una delle variabili più importanti per famiglie, imprese e mercati finanziari. La quotazione del WTI resta in area molto elevata, ... borsainside.com