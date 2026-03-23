Se il No dovesse prevalere, per Giorgia Meloni il contraccolpo sarebbe innanzitutto politico. Non una crisi immediata di governo, ma un indebolimento della sua capacità di guida. Questo referendum, al di là del quesito specifico, è stato percepito come un passaggio simbolico del progetto riformatore del centrodestra. E proprio per questo una sconfitta avrebbe un peso che va oltre il merito del voto: diventerebbe un segnale politico, interno ed esterno, sulla tenuta della leadership della premier. Il primo effetto si vedrebbe dentro la maggioranza. Non si aprirebbe automaticamente una crisi, ma cambierebbero i rapporti di forza. Lega e Forza Italia avrebbero più spazio per alzare il prezzo politico delle loro posizioni, soprattutto sui dossier più delicati. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Referendum, il No colpisce Meloni: più tensioni nella maggioranza e riforme a rischio

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