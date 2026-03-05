Safety Gate nel 2025 record di allerte nell’UE | cresce il rischio con l’e-commerce e le piattaforme online

Nel 2025, Safety Gate ha registrato il numero più alto di allerte nell’Unione europea, segnando un incremento rispetto agli anni precedenti. La diffusione dell’e-commerce e l’aumento dei pacchi di piccole dimensioni consegnati quotidianamente sono tra i fattori che influenzano questa crescita. Le autorità europee monitorano ora con maggiore attenzione la sicurezza dei prodotti distribuiti attraverso piattaforme online.

La crescita dell’e-commerce e l’esplosione dei piccoli pacchi che arrivano ogni giorno nell’Unione europea stanno cambiando profondamente il panorama della sicurezza dei prodotti. Secondo la Commissione europea, oltre 15 milioni di piccoli pacchi entrano quotidianamente nel mercato europeo, un flusso che nel 2025 è aumentato del 26% rispetto all’anno precedente. In questo contesto, ha avvertito il commissario europeo per la Democrazia, la Giustizia, lo Stato di diritto e la Protezione dei consumatori Michael McGrath, cresce anche la presenza di prodotti non conformi: quasi tre quarti dei beni pericolosi segnalati provengono da Paesi extra-UE, in particolare dalla Cina. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

E-commerce, le big del web mettono a rischio migliaia di imprenditori online

Le big dell'e-commerce mettono a rischio migliaia di imprenditori online.

