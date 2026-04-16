Curaçao | la qualificazione ai Mondiali definita un viaggio divino afferma il presidente della federazione

La federazione calcistica di Curaçao ha commentato la qualificazione ai Mondiali definendola un “viaggio divino”. Questa affermazione è stata fatta dal presidente dell’ente, che ha espresso entusiasmo per il risultato raggiunto dalla squadra nazionale. La squadra ha ottenuto la qualificazione dopo aver superato le fasi di qualificazione continentale, portando la nazione a partecipare alla fase finale del torneo mondiale.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il percorso verso la qualificazione al World Cup per Curacao è stato descritto dal presidente della federazione calcistica, Gilbert Martina, come un vero e proprio “viaggio divino”. Questa piccola nazione caraibica, con una popolazione di circa 160.000 abitanti, ha intrapreso questo odyssey calcistico all’inizio del millennio, affrontando sfide e traguardi che l’hanno portata a guadagnarsi un posto nelle competizioni internazionali. La storia calcistica di Curacao è contrassegnata da momenti significativi che hanno spinto il paese verso il riconoscimento mondiale.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Curaçao: la qualificazione ai Mondiali definita un “viaggio divino”, afferma il presidente della federazione. Notizie correlate Leggi anche: Gravina non è più il presidente della Figc, dimissioni dopo la mancata qualificazione dell'Italia ai Mondiali Leggi anche: Conte ct della Nazionale? “Se fossi presidente della federazione penserei a me”, non tramonta l’ipotesi di un ripescaggio ai mondiali Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Qualificazioni Mondiali: l'Italia batte la Serbia, ma sono le ragazze di Soncin; Maglie Mondiali, ecco anche la 3^ maglia del Messico. Curaçao: la qualificazione ai Mondiali definita un viaggio divino, afferma il presidente della federazione.Il percorso verso la qualificazione al World Cup per Curacao è stato descritto dal presidente della federazione calcistica, Gilbert Martina, come un vero e proprio viaggio divino. Questa piccola naz ... napolipiu.com Curaçao fa la storia ai Mondiali 2026, mentre le polemiche su Infantino infiammano la FIFACuraçao si è qualificata per la prima volta nella sua storia ai Mondiali 2026, diventando la nazione più piccola di sempre a partecipare a una fase finale della Coppa del Mondo di calcio. Curaçao isol ... msn.com Cherry Brunch Curaçao facebook