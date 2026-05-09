Durante l'evento Tennis & Friends, un artista ha sottolineato l'importanza della prevenzione per mantenersi in forma con l'età. Ha suggerito l'idea di creare un kit con i farmaci più efficaci contro infezioni, infiammazioni e tumori. Le sue parole hanno evidenziato quanto consideri fondamentale adottare pratiche preventive per preservare la salute nel tempo.

(Adnkronos) – “La prevenzione ad una certa età è basilare, dovrebbero fare una scatoletta con i miglior antibiotici, il migliore antinfiammatorio, il migliore anticancro. Tante volte si dice, ‘vabbè faccio domani, dai lunedì, dai la prossima settimana tanto sto bene’. Invece ciclicamente occorre fare le analisi del sangue, qualche screening tra cui quello per la. L'articolo Fiorello a Tennis & Friends: “Prevenzione migliore medicina per arrivare a 66 anni in forma” proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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