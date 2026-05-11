In Italia, ogni anno circa 72.000 persone muoiono a causa di tumori considerati evitabili, secondo dati recenti. Un accordo tra l'Associazione italiana di oncologia medica e l'evento Tennis&Friends mira a promuovere iniziative di prevenzione, con l’obiettivo di ridurre le morti legate a questa malattia. La stima indica che fino al 45% dei decessi per cancro potrebbe essere evitato attraverso misure di prevenzione e diagnosi precoce.

Roma, 11 mag. (Adnkronos Salute) - In Italia fino al 45% di tutti i decessi per cancro potrebbero essere evitati. Bisogna intervenire su fattori di rischio modificabili come il fumo, l'abuso di alcol, il grave eccesso di peso, l'alimentazione scorretta, la sedentarietà e anche l'esposizione ad alcune sostanze nocive. Sono oltre 72mila i decessi ogni anno potenzialmente evitabili promuovendo stili di vita corretti e programmi periodici di controllo. Per raggiungere questo obiettivo, l'Associazione italiana di oncologia medica (Aiom) e Tennis & Friends – Salute e Sport siglano un nuovo protocollo di collaborazione. Per i prossimi due anni promuoveranno insieme iniziative rivolte ai cittadini di tutte le fasce d'età per sensibilizzare sull'importanza della prevenzione primaria, secondaria e terziaria del cancro.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Tumori, '72mila morti evitabili l'anno': accordo Aiom e Tennis&Friends su prevenzione

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