Durante l’evento Tennis & Friends, un noto artista ha sottolineato l’importanza della prevenzione per la salute, affermando che a 66 anni si sente in forma grazie a un’attenzione costante al benessere. Ha anche commentato che, secondo lui, sarebbe utile avere a disposizione un kit con i migliori farmaci, tra cui antibiotici, antinfiammatori e anticancro. Le sue parole sono state riportate durante la manifestazione dedicata allo sport e alla salute.

“La prevenzione ad una certa età è basilare, dovrebbero fare una scatoletta con i miglior antibiotici, il migliore antinfiammatorio, il migliore anticancro. Tante volte si dice, ‘vabbè faccio domani, dai lunedì, dai la prossima settimana tanto sto bene’. Invece ciclicamente occorre fare le analisi del sangue, qualche screening tra cui quello per la tiroide, la gastroscopia, la colonscopia queste cose qui principali., tenere sotto controllo i valori del pancreas, che sapete quanto ci preoccupa”. Così a Tennis & Friends, Fiorello, uno die volti noti dell’iniziativa di Salute e Sport, a Piazza del Popolo. “Ogni tanto ci illudono dicendo che sta arrivando uno studio miracoloso e poi non va più bene e così ci disilludono.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Salute, Fiorello a Tennis & Friends: "Prevenzione è la miglior medicina, così a 66 anni in forma"

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Salute, Rosario Fiorello a Tennis & Friends

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