Il Tennis Club Faenza ha conquistato la prima vittoria stagionale nel campionato di tennis femminile di categoria B2, battendo 3-1 sul campo in sintetico dell’Ata Battisti di Trento. La squadra neopromossa proveniente da Manfreda ha ottenuto così un risultato significativo, che potrebbe influire sulla sua posizione in classifica e sulla lotta per evitare la retrocessione diretta. La partita si è svolta sui campi di Trento, dove il successo di Faenza ha rappresentato un evento importante per il team.

Il Tennis Club Faenza si è imposto 3-1 sui campi in sintetico dell’Ata Battisti di Trento. Per la neopromossa formazione manfreda è la prima vittoria stagionale e un passo importante per evitare la retrocessione diretta. Nei singolari Clara Sansoni non ha avuto grandi problemi a regolare 6-2 6-2 Ludovica Modena, così come Emma Lanzoni si è imposta in poco più di un’ora e venti su Matilde Modena per 6-3 6-3. Molto più combattuto il terzo singolare, che ha visto la faentina Regina Sofia prevalere nel primo set 6-1, ma poi soccombere con un doppio 6-4 contro la trentina Greta Agliocchi. La squadra faentina ha comunque portato a casa la vittoria grazie al doppio, in una sfida praticamente senza storia che ha visto Clara Sansoni ed Emma Lanzoni prevalere per 6-0 6-0 su Greta Agliocchi e Matilde Modena. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Tennis b2 donne. Faenza espugna il sintetico di Trento: è il primo successo

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