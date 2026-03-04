Centri estivi la Giunta conferma l’impegno per l’inserimento di minori con disabilità o in condizioni di disagio economico

La Giunta comunale ha confermato l’impegno a garantire l’accesso ai centri estivi per bambini e ragazzi con disabilità o in condizioni di disagio economico, assicurando che possano partecipare alle attività ricreative ed educative durante le vacanze scolastiche. L’obiettivo è quello di mantenere aperte le opportunità di svago e formazione anche per chi si trova in situazioni di difficoltà.

Si conferma l'impegno dell'Amministrazione comunale per garantire la più ampia accessibilità alle attività ricreative ed educative da parte di bambini e ragazzi con disabilità, o appartenenti a nuclei in condizioni di disagio socio-economico, nel periodo delle vacanze scolastiche. La Giunta ha infatti approvato, nella seduta del 3 marzo, i criteri per l'assegnazione dei contributi ai gestori pubblici e privati di centri estivi – parrocchie, associazioni, cooperative e scuole con sede legale o amministrativa a Piacenza – che mettano a disposizione una quota di posti per i minori che necessitano di sostegno o si trovino in situazione di difficoltà.