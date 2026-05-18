Archivio di Stato di Venezia | visita guidata gratuita venerdì 22 maggio
Venerdì 22 maggio 2026 alle ore 10, l'Archivio di Stato di Venezia apre le sue porte al pubblico con una visita guidata gratuita. L’evento permette di accedere ai depositi monumentali situati nell’ex convento dei Frari, dove sono conservati documenti risalenti a diversi secoli. Questi materiali raccontano la storia delle istituzioni e delle persone che hanno vissuto e lavorato a Venezia nel corso del tempo. La visita offre l’opportunità di esplorare un patrimonio archivistico di grande valore.
Venerdì 22 maggio 2026 alle ore 10 è possibile visitare i depositi monumentali dell'Archivio di Stato di Venezia, custoditi nell'ex convento dei Frari: un patrimonio documentario plurisecolare che testimonia la vita delle istituzioni e delle persone che hanno animato la storia di Venezia.Data. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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