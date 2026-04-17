Truffa una 90enne invalida fingendosi un carabiniere ruba gioielli per 10 mila euro | arrestato 40enne

Il 14 aprile, i Carabinieri di Parma hanno arrestato un uomo di 40 anni, originario di Campania, con l’accusa di aver truffato una donna di circa 90 anni, invalida, fingendosi un carabiniere. L’indagato avrebbe sottratto circa 10 mila euro in gioielli durante l’inganno. L’operazione ha portato all’arresto e al sequestro degli oggetti trafugati.

Nella giornata del 14 aprile, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Parma hanno portato a termine una brillante operazione che ha permesso di arrestare un 40enne italiano di origini campane, ritenuto il presunto responsabile, di una truffa aggravata ai danni di una.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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