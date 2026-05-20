Teatro Manzoni stagione record | più pubblico e ricavi

Il Teatro Manzoni sta per concludere la sua stagione con numeri record, registrando un aumento di pubblico, abbonamenti e vendite di biglietti. I ricavi sono cresciuti rispetto agli anni precedenti, segnando il miglior risultato degli ultimi tempi. Mentre la stagione si avvia alla conclusione, si fanno strada ipotesi di un possibile cambiamento nella gestione del teatro, che potrebbe portare a modifiche significative per l’istituzione culturale.

Il Teatro Manzoni sta per chiudere la stagione più brillante degli ultimi anni. Crescono pubblico, abbonamenti, biglietti e ricavi, mentre il sipario si alza su un futuro che potrebbe cambiare radicalmente la governance del principale teatro cittadino. Da una parte i numeri premiano il lavoro della Scuola Borsa, che dal 2014 gestisce la struttura; dall’altra il Comune sta immaginando una regia unica per tutti i teatri comunali monzesi, affidata a operatori specializzati del settore. È questo il quadro emerso durante il consiglio comunale, dove la dirigente della Scuola Borsa Barbara Vertemati e l’assessora alla Cultura, Arianna Bettin, hanno tracciato il bilancio della stagione e delineato gli scenari futuri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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