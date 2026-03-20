Mondiale per Club ufficializzato il dato sui ricavi | record per la Fifa Inter più della Juve

La Fifa ha reso noto il dato sui ricavi del Mondiale per Club, registrando un record rispetto alle edizioni precedenti. L'evento ha generato entrate significative, superando le aspettative. Tra le squadre coinvolte, l'Inter ha ottenuto ricavi superiori a quelli della Juventus. La pubblicazione dei dati ufficiali conferma l'impatto economico della competizione.

Inter News 24 Mondiale per Club, ufficializzato il dato sui ricavi. Numeri inaspettati per la Fifa. L’Inter guadagna più della Juve. Le cifre. Il Mondiale per Club 2025, disputato per la prima volta con il nuovo formato allargato negli USA, ha chiuso con risultati finanziari superiori alle aspettative, segnando un successo sia in termini di ricavi che di visibilità globale. Secondo i dati pubblicati dalla FIFA, il torneo ha generato 2,126 miliardi di dollari (circa 1,96 miliardi di euro ), superando di 126 milioni di dollari (+6%) il budget iniziale. Ricavi record grazie ai diritti televisivi. Un contributo fondamentale a questi numeri è arrivato dai diritti televisivi, grazie all’accordo con DAZN, che ha acquistato i diritti globali per 1 miliardo di dollari. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mondiale per Club, ufficializzato il dato sui ricavi: record per la Fifa, Inter più della Juve Articoli correlati Leggi anche: Inter Pisa, il club toscano cala l’asso cileno prima della sfida a San Siro: nuovo acquisto ufficializzato Leggi anche: Inter Juve verso il sold out: San Siro da record. La cifra dell’incasso impressiona. Il dato Altri aggiornamenti su Mondiale per Club ufficializzato il... Discussioni sull' argomento Serie B, Ballardini trasforma l'Avellino. Senza gol Sudtirol-Pescara. Cesena, ufficializzato il tecnico Ashley Cole; La Bolivia convoca i giocatori del Santos per i playoff del Mondiale senza Marcelo Moreno nella lista ufficiale. Cristiano Ronaldo al Mondiale per Club? Chi lo vuoleè calcio d`estate, ma che calcio… Una volta archiviata la Serie A si partirà con il Mondiale per Club, in programma dal 14 giugno al al 13 luglio negli Stati Uniti. calciomercato.com Tv: Dazn trasmetterà tutto il Mondiale di calcio 2026Accordo della piattaforma di live streaming con la Fifa per trasmettere tutte le partite in programma negli Usa, Canada e Messico (ANSA) ... ansa.it LUDO! È finale mondiale #WorldIndoorChamps Tutta la gioia e l’emozione di Ludovica Cavalli, avanti con 4:16:45 nei 1500 a Torun: prima azzurra di sempre in finale ai Mondiali indoor in questa specialità Ph. Grana/FIDAL #atleticaitaliana #WorldIndoorCh - facebook.com facebook È finale mondiale per Ludovica Cavalli nei 1500, terza in batteria con 4:16:45 ! Iniziata la sessione serale a Torun DIRETTA TV @RaiSport e @SkySport Arena #atleticaitaliana #WorldIndoorChamps x.com