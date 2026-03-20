Mondiale per Club ufficializzato il dato sui ricavi | record per la Fifa Inter più della Juve

Da internews24.com 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Fifa ha reso noto il dato sui ricavi del Mondiale per Club, registrando un record rispetto alle edizioni precedenti. L'evento ha generato entrate significative, superando le aspettative. Tra le squadre coinvolte, l'Inter ha ottenuto ricavi superiori a quelli della Juventus. La pubblicazione dei dati ufficiali conferma l'impatto economico della competizione.

Inter News 24 Mondiale per Club, ufficializzato il dato sui ricavi. Numeri inaspettati per la Fifa. L’Inter guadagna più della Juve. Le cifre. Il Mondiale per Club 2025, disputato per la prima volta con il nuovo formato allargato negli USA, ha chiuso con risultati finanziari superiori alle aspettative, segnando un successo sia in termini di ricavi che di visibilità globale. Secondo i dati pubblicati dalla FIFA, il torneo ha generato 2,126 miliardi di dollari (circa 1,96 miliardi di euro ), superando di 126 milioni di dollari (+6%) il budget iniziale. Ricavi record grazie ai diritti televisivi. Un contributo fondamentale a questi numeri è arrivato dai diritti televisivi, grazie all’accordo con DAZN, che ha acquistato i diritti globali per 1 miliardo di dollari. 🔗 Leggi su Internews24.com

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