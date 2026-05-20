Teatro Coccia la magia delle ombre incanta grandi e piccoli | arriva I Viaggi di Gulliver
Secondo appuntamento della rassegna "Chi ha paura del Melodramma?" per la Stagione 2026 del Teatro Coccia di Novara: domenica 24 maggio alle 16 (con repliche per le scuole lunedì 25 e martedì 26) va in scena "I Viaggi di Gulliver", un'opera da camera per teatro d'ombre ispirata al romanzo di. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
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